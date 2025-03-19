В Германии определили победителя в разговоре Путина и Трампа

Разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа стал победой для российской стороны. Соответствующее заявление сделал экс-посол Германии в США и Великобритании, бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, пишет Welt.

«Явная победа российской стороны, потеря очков для Украины», — поделился своей точкой зрения политик.

12 февраля Ишингер в статье для Politico заявил, что Западу нужно готовиться к длительному и чрезвычайно сложному процессу установления мира на Украине, который займет много месяцев.

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели 18 марта телефонный разговор. По информации Кремля, в ходе беседы глава российского государства и хозяин Белого дома обсудили урегулирование военного конфликта на Украине, а также выразили взаимную заинтересованность в нормализации отношений с учетом особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.

Разговор Путина и Трампа: главные заявления

Путин неоднократно отмечал, что возможное членство Украины в Североатлантическом альянсе — это угроза для безопасности Российской Федерации. Российский лидер указывал на то, что риски вступления бывшей советской республики в западный военно-политический блок стали одной из причин начала СВО.