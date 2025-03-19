Внук Кеннеди осудил американские СМИ за освещение документов об убийстве деда

Внук президента США Джона Кеннеди Джек Шлоссберг раскритиковал американские СМИ за освещение публикации рассекреченных документов об убийстве его деда, призвав говорить о «реальных новостях». Своим мнением он поделился в соцсети X.

18 марта администрация президента США Дональда Трампа опубликовала тысячи страниц ранее засекреченных документов, связанных с убийством 35-го президента страны Джона Кеннеди, выполнив предвыборное обещание сделать эти материалы общедоступными. Трамп заявлял, что ЦРУ выступало против раскрытия информации и даже пыталось помешать публикации.

В свою очередь Джек Шлоссберг отметил, что Белый дом не уведомил заранее семью Кеннеди о публикации документов, признав, что его родственник - министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший - мог знать об этом.

Он также обратился к американским телеканалам, в том числе CNN, попросив их «не освещать фейковую историю» о публикации документов об убийстве Джона Кеннеди.

«Особенно, когда есть так много настоящих новостей», - написал Шлоссберг.

Внук президента США Джона Кеннеди также разместил ролик, где он стоит перед экраном телевизора, на котором включен эфир CNN по теме рассекреченных документов. На видео Джек Шлоссберг спрашивает: «Почему вы, ребята, освещаете это?».

Напомним, что президент США Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе. Главный подозреваемый в совершении этого преступления Ли Харви Освальд был застрелен спустя несколько дней владельцем ночного клуба Джеком Руби.