В тайных переговорах с оппонентами президента Украины Владимира Зеленского участвовали спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, американский журналист Такер Карлсон, сын Трампа Дональд-младший и зять американского лидера Джаред Кушнер. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на украинских законодателей.

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Отмечается, что основной темой переговоров было проведение выборов президента на Украине.

По данным издания, в США считают, что Зеленский проиграет следующие выборы на Украине.

Авторы статьи напомнили, что среди перечисленных лиц только у Уиткоффа есть официальная должность в США.

6 марта Politico сообщила, что члены команды президента США Дональда Трампа провели секретные переговоры с Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии Петра Порошенко, на которых обсуждали возможность проведения на Украине президентских выборов.

Источники украинского издания «Страна» подтвердили эти контакты, при этом заявив, что «американцы общаются со всеми». В том числе с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, «который, по рейтингам, может победить Зеленского», а также главой ГУР Украины Кириллом Будановым (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).