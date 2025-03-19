Маск заявил о "психическом заболевании" у демократов из-за атак на Tesla

Миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск во вторник выразил свое неприятие "ненависти и насилия со стороны левых", которые, по его мнению, спровоцировали поджоги и вандализм в отношении автомобилей его компании Tesla.

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"Для меня действительно стало настоящим шоком то, что был такой уровень ненависти и насилия со стороны левых. Я всегда думал, что левые, демократы, должны быть партией сочувствия, партией заботы, но они сжигают автомобили, бросают зажигательные бомбы в дилерские центры, они стреляют пулями в машины, разбивают Tesla", - сказал Маск в эфире Fox News.

По словам предпринимателя, его компания по производству электромобилей всегда была "мирной", и он лично никогда не делал ничего настолько "вредного" или "ужасного", что могло бы вызвать такую негативную реакцию.

"Я делал только продуктивные вещи, - сказал он. - Так что, на мой взгляд, здесь имеет место психическое заболевание".

Генеральный прокурор США Пэм Бонди во вторник назвала волну целенаправленных атак на автомобили Tesla "ни чем иным, как внутренним терроризмом". Бонди сделал заявление после того, как пять машин были повреждены в результате пожара, вспыхнувшего в дилерском центре Tesla в Лас-Вегасе во вторник утром. Местные власти обвинили в произошедшем молодого человека, бросавшего коктейли Молотова. Он нарисовал аэрозольной краской слово - "Сопротивляйся" на дверях дилерского центра, а затем поджег автомобили Tesla, сообщает The New York Post.

Сам Маск объяснил действия вандалов своим успехом в искоренении растрат, мошенничества и злоупотреблений в федеральном правительстве благодаря своей работе во главе департамента эффективности, целью которого является сокращение государственных расходов на 2 триллиона долларов.