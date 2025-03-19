В США оценили отказ Трампа затрагивать тему Крыма в разговоре с Путиным

Во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп мог признать Крым российской территорией или пойти на «другие уступки». Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на мнения аналитиков.

«Я ожидал худшего (...) Тот факт, что мы этого [признание Крыма частью России от США] не услышали, лучше, чем если бы услышали», — сказал бывший командующий армией США в Европе и генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

Издание отмечает, что прогресса, достигнутого 18 марта, достаточно, чтобы «заглушить критику» в адрес Трампа. Итоги разговора можно считать даже «политической победой» для американского лидера.

Разговор Путина и Трампа: главные заявления

Ранее The New York Times сообщил, что Трамп мог быть разочарован результатом телефонного разговора с Путиным. При этом сам президент США охарактеризовал беседу как очень продуктивную.