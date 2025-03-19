Польша хочет заминировать границу с Россией и Белоруссией

Польша намерена использовать противопехотные мины на границе с Россией и Белоруссией, так как у страны «нет другого выбора». Об этом заявил замминистра обороны Павел Бейда в эфире радиостанции RMF FM.

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По его словам, Варшава собирается отказаться от Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление, производство и передачу противопехотных мин, чтобы обеспечить «безопасность своих граждан» в рамках проекта «Восточный щит».

«У нас нет выбора. Ситуация на границе серьезная. Я говорю о польско-белорусской и польско-российской границах», - заявил Павел Бейда.

Он также отметил, что пока у Польши нет противопехотных мин, но есть возможность их произвести.

«Этим займутся заводы Польской оружейной группы, но я не хочу вдаваться в подробности. Речь идет о нескольких сотнях тысяч или даже о миллионе мин», - заметил замминистра обороны Польши.

Ранее президент страны Анджей Дуда призвал США переместить ядерное оружие на территорию Польши в качестве сдерживающего фактора в отношении России. А польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Варшава «серьезно обсуждает» с Парижем защиту Польши французским ядерным зонтиком. По его словам, страна «не может ограничиваться обычными вооружениями». Он назвал это «гонкой за безопасность, а не за войну».