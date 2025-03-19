В Польше сделали заявление о Путине после разговора с Трампом

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа продемонстрировали, что обе страны задают тон всему миру, пишет Onet со ссылкой на эксперта Витольда Сокалу.

«Россияне могут торжествовать. Путин сегодня показал им, что, как и во времена Союза, Москва и Вашингтон плечом к плечу задают тон всему остальному миру», — поделился своей точкой зрения он.

Аналитик также указал на то, что дела складываются не лучшим образом, как и для Украины, так и для Европы, поскольку первые детали о разговоре российского лидера и хозяина Белого стали поступать из России.

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели 18 марта телефонный разговор. По информации Кремля, в ходе беседы глава российского государства и хозяин Белого дома обсудили урегулирование военного конфликта на Украине, а также выразили взаимную заинтересованность в нормализации отношений с учетом особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.

Путин неоднократно отмечал, что возможное членство Украины в Североатлантическом альянсе — это угроза для безопасности Российской Федерации. Российский лидер указывал на то, что риски вступления бывшей советской республики в западный военно-политический блок стали одной из причин начала СВО.