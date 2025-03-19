В МИД Китая прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай приветствует любые усилия, которые ведут к прекращению огня на Украине.

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Таким образом она прокомментировал телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, передает РИА Новости.

«С самого начала Китай выступал за урегулирование кризиса путем диалога и переговоров. Приветствуем все усилия, которые ведут к прекращению огня, и считаем, что это необходимый шаг для достижения мира», — поделилась дипломат.

До этого газета The New York Times писала, что президент США Дональд Трамп мог быть разочарован результатом телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера говорили об украинском урегулировании и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.