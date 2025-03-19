Подполковник армии Соединенных Штатов Америки в отставке Эрл Расмуссен в беседе с РЕН ТВ сообщил, что несмотря на конструктивный диалог между президентами России и Америки Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, США придется иметь дело с Европой.

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Он уточнил, что европейские страны, судя по всему, пытаются «затянуть» и спровоцировать ситуацию.

«Европа фактическ5и выступает за то, чтобы затянуть ситуацию по крайней мере до 2030 года», - отметил Расмуссен.

По его словам, как только Москва и Вашингтон придут к соглашению, то и страны Европы постараются «присоединится к урегулированию». Он добавил, что переговоры России и США в Саудовской Аравии и телефонный разговор Путина и Трампа являются «постепенным и позитивным шагом вперед».