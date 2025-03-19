Bloomberg: США предложили ЕС участвовать в мирном соглашении по Украине

Американские власти передали европейским союзникам, что участие Евросоюза необходимо для заключения мирного соглашения с Украиной, поскольку Россия якобы требует снятия санкций ЕС в рамках сделки, пишет Bloomberg.

Американские официальные лица сообщили своим европейским коллегам, что Евросоюз должен участвовать в любом мирном соглашении по Украине, так как Россия якобы требует снятия санкций, введенных блоком в связи с этим конфликтом, передает Bloomberg.

США недавно донесли до европейцев, что основным приоритетом является прекращение боевых действий, а обсуждение вопросов безопасности для Украины может последовать позже. Это должно успокоить союзников, опасающихся, что США могут заключить сделку без участия европейских лидеров, что может ослабить безопасность Украины и Европы.

Президент Дональд Трамп в последнее время исключал Европу из своих переговоров с Украиной и Россией, что усилило беспокойство европейских стран, особенно после его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Украинские союзники ввели множество санкций против России с момента начала вторжения в 2022 году. Американские чиновники заявили, что санкции останутся в силе до заключения соглашения, и готовы усилить давление на Кремль, если он не будет сотрудничать.

Марко Рубио, государственный секретарь США, упомянул этот вопрос на саммите G7, отметив, что ЕС необходимо будет вовлечь в процесс переговоров. Глава НАТО Марк Рютте заявил о необходимости сохранить давление на Москву для прогресса в переговорах о прекращении огня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали ставить Европу на место в спорах о демократии. Россия и США перешли к предметному диалогу по Украине. Европейские лидеры в отношениях с Дональдом Трампом ведут себя как ласковые собачки.