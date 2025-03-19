Западные СМИ отреагировали на телефонный разговор Путина и Трампа

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа привлек повышенное внимание западных СМИ, которые попытались проанализировать, кто из лидеров пошел на уступки, а также оценить результаты переговоров. «Рамблер» собрал самые интересные статьи прессы по этому поводу.

18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В ходе него они обсудили урегулирование кризиса на Украине, конфликт на Ближнем Востоке и ряд других текущих тем международной повестки. Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин положительно откликнулся на эту инициативу.

Американский лидер назвал переговоры «очень хорошими и продуктивными». В Кремле в свою очередь заметили, что президенты двух стран выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений.

По мнению французской газеты Les Echos, результаты переговоров Трампа и Путина оказались для Запада гораздо хуже, чем изначально ожидалось.

«После двухчасового телефонного разговора между американским президентом и его российским коллегой «гора родила мышь». (…) Американский президент не может похвастаться тем, что добился немедленного и полного прекращения боевых действий, что он сделал своим абсолютным приоритетом с момента возвращения к власти два месяца назад. Однако ему удалось избежать серьезной неудачи, добившись прекращения почти ежедневных российских бомбардировок украинских электростанций», - отмечается в статье.

Американская телекомпания CNN также обратила внимание на то, что президент США не смог убедить своего российского коллегу подписать 30-дневное перемирие, на которое ранее согласилась Украина.

«Трамп чувствовал, что он может убедить, уговорить или перехитрить Путина. Ничего из этого он пока не сделал. Он ощутимо проиграл в их первом прямом дипломатическом противостоянии. Для миллионов украинцев его следующий выбор определит их жизнь», - уверены журналисты.

Результат звонка, похоже, оказался далеко не таким, на который надеялся Трамп «после нескольких дней оптимистичных заявлений из Белого дома о том, что мир достижим», отмечает The New York Times.

«Несмотря на публичный оптимизм Трампа, который включал в себя пост в социальных сетях, полный восклицательных знаков, дата встречи двух президентов не была назначена. Не было и заявлений об общих принципах прекращения войны», - заметила газета.

При этом журналисты The Wall Street Journal уверены, что после переговоров перед Трампом встал вопрос - оказывать ли реальное давление на Путина, чтобы тот пошел на уступки, или попытаться добиться компромиссов от Киева.

А издание Politico напомнило, что телефонный разговор описывали, как решающий момент в переговорах о перемирии России и Украины, однако «Владимир Путин пошел на минимальную уступку, пообещав обменять часть пленных и прекратить атаки на электростанции».

При этом президент США Дональд Трамп не позвонил Владимиру Зеленскому, «чтобы рассказать ему о случившемся». Вместо этого Киеву пришлось узнать подробности из СМИ, отмечают журналисты.