По мнению британского эксперта Александра Меркуриса, решение о завершении конфликта на Украине будет приниматься исключительно Россией и США.

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Такое заявление было сделано в эфире YouTube-канала Duran.

«С этого момента в переговорах участвуют только Россия и США, Украину не пригласили, как и Европу. <…> Украинцы будут против, будут говорить, что не примут условия, будут жаловаться европейским друзьям, все это впереди. Но Путин и Трамп уже все решили», – заявил аналитик, передает 360.ru.

Создание групп для взаимодействия между Россией и США не оставило премьер-министру Великобритании Киру Стармеру никаких шансов на размещение европейских миротворцев.

Меркурис предположил, что в ближайшее время могут начаться действия, направленные на срыв переговоров.