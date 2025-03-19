Алиев сравнил победу в Карабахе и победу во Второй мировой войне

Ни одна страна не побеждала так однозначно после 1945 года, как Азербайджан.

© Lenta.ru

Об этом заявил президент кавказской республики Ильхам Алиев, передает агентство APA.

«Если посмотрим на войны в новейшей истории, я даже могу сказать, что после Второй Мировой войны никто не одерживал столь однозначную и полную победу, как Азербайджан», — отметил глава государства. По его словам, не каждая страна успешно борется за свою территориальную целостность в период «широкого размаха» военных конфликтов.

Об этом он заявил во время визита в село Суговушан. До 2020 года оно было под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Ранее глава МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде назвал условия подписания предстоящего мирного договора с Арменией.