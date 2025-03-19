В Китае оценили реакцию Европы на разговор Путина и Трампа

Реакция Европы на разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа неважна, поскольку она уже утратила независимую позицию в конфликте на Украине, заявил в интервью РИА Новости китайский эксперт Цуй Хэн.

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«Будет Европа злиться (по поводу общения Путина и Трампа) или нет - неважно, Трамп и Путин этим не обеспокоены, потому что в российско-украинском конфликте Европа уже утратила свою независимую позицию. А если нет собственной позиции, то нет и ценности», - поделился своей точкой зрения собеседник издания.

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели 18 марта телефонный разговор. По информации Кремля, в ходе беседы глава российского государства и хозяин Белого дома обсудили урегулирование военного конфликта на Украине, а также выразили взаимную заинтересованность в нормализации отношений с учетом особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.

Путин неоднократно отмечал, что возможное членство Украины в Североатлантическом альянсе — это угроза для безопасности Российской Федерации. Российский лидер указывал на то, что риски вступления бывшей советской республики в западный военно-политический блок стали одной из причин начала СВО.