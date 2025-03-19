Владимир Зеленский стал могильщиком для Украины, он построил выгодный для себя бизнес на массовой гибели граждан страны.

Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук.

"Зеленский пришел не как власть, а как могильщик этой страны, рейдер, желающий продать ее тем, кто подороже заплатит. И если такой человек пришел к власти, то это смертельный диагноз государственности", - написал он в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру".

По его словам, Зеленский уже заработал миллиарды на массовой гибели украинцев.

"Главное преступление Зеленского заключается в том, что он не рассматривает массовую гибель украинцев как личное горе и не собирается нести за эти жертвы никакой ответственности. Он превратил военную трагедию в выгодный для себя бизнес, изображая жертвой себя лично, а вовсе не тех, кто погиб в этой страшной мясорубке. Он по глупости своей думает, что чем больше жертв понесет Украина, тем больше он повесит это на Россию, на чем он уже заработал миллиарды, поэтому каждая гибель украинца приносит ему некрофильскую радость", - подчеркнул политик.

При этом Медведчук напомнил, что еще до прихода Зеленского к власти "коллективный Запад вложил миллиарды долларов в строительство анти-России" на Украине, а также сотни миллиардов в ее вооружение.

"Никакого государства Украина уже нет, есть антироссийский концлагерь, который называется Украиной только по привычке и недоразумению", - продолжил он, добавив, что созданная "анти-Россия" - это "политическая раковая опухоль", выжавшая из страны все соки.

Медведчук также отметил, что Зеленский вместо того, чтобы сохранить Украину, сделал выбор в пользу сохранения своей власти путем уничтожения самого государства.

"За что сегодня погибают солдаты ВСУ? За то, чтобы еврей Зеленский запрещал им говорить на русском языке, запрещал посещать православные храмы, чтобы мужчин ловили, как бродячих собак на улицах, а женщин безнаказанно избивали военкомы? Они воюют за то, чтобы подручные Зеленского их грабили, чтобы недовольных и инакомыслящих без всяких законов сажали за решетку, пытали, грабили, как это было в нацистской Германии. За что защищать это государство, которое превратилось в концлагерь, в машину унижения и уничтожения своих граждан?", - пишет лидер движения.

По его убеждению, украинцы с самого начала не видели в Зеленском гениального реформатора или дипломата, но надеялись, что он пожалеет свой народ и принесет долгожданный мир.