В Турции ограничили доступ к соцсетям после задержания мэра Стамбула

Турция ограничила доступ к ряду социальных сетей после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Как сообщает ТАСС, об этом заявила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

По данным службы, ограничения затронули видеохостинг YouTube, соцсети X, TikTok, а также Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской, и запрещен в России). Другие подробности пока не приводятся.

Напомним, что Имамоглу задержали в ходе масштабной операции правоохранителей. По данным СМИ, в доме чиновника прошел обыск. Позднее главная прокуратура сообщила, что мэра задержали по делу об организации, которая замешана в коррупции, взяточничестве и подкупе. Против мэра и еще более 100 лиц выдвинуты обвинения.

Имамоглу перед задержанием опубликовал видео, в котором назвал свое преследование «ударом по воле народа». Политик считался основным соперником президента Реджепа Эрдогана на возможных выборах в 2027 году.