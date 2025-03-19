Каких бы договорённостей ни достигли президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп, Киев всегда будет им препятствовать, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

В своей авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру» Медведчук указал на то, что Владимир Зеленский не имеет никакого мнения на международной арене, а Украина при нём стала «анти-Россией», которой не нужен никакой мир.

Как пояснил Медведчук, киевский режим только формально якобы соглашается с предложениями Вашингтона.

«Проблема не только в том, что Украина Зеленского не желает учитывать интересы России, но уже и в том, что интересы США тоже не учитываются», — отметил председатель движения «Другая Украина».

Виктор Медведчук до этого выразил мнение, что Зеленский ищет очередной повод столкнуть лбами Москву и Вашингтон.