Администрация президента США Дональда Трампа 18 марта опубликовала тысячи страниц ранее засекреченных документов, связанных с убийством 35-го президента страны Джона Кеннеди, выполнив предвыборное обещание сделать эти материалы общедоступными. Трамп заявлял, что ЦРУ выступало против раскрытия информации и даже пыталось помешать публикации.

В одном из документов идет речь об анонимном звонке, поступившем в посольство США в Канберре (Австралия) через несколько дней после убийства Кеннеди в 1963 году, обратил внимание портал NewsWire. Звонивший назвался польским шофером из посольства СССР. Он утверждал, что «страны железного занавеса» финансировали покушение, якобы установив за преступление награду в сто тысяч долларов.

Австралийские власти сочли звонящего «человеком со странностями», его личность установить не удалось. Сотрудникам спецслужб не удалось идентифицировать ни одного польского сотрудника советского посольства, ни машину, которую, по словам звонившего, он водил, ни номерной знак, который он назвал.

Аналогичный анонимный телефонный звонок был получен посольством 15 октября 1962 года, и ЦРУ не было проинформировано о нем. В 1968 году ЦРУ и Австралия выступили против обнародования информации о звонках.

Австралийская служба безопасности и разведки (ASIO), просила ЦРУ не рассекречивать файлы, связанные с серией телефонных звонков, полученных посольством в Канберре. С аналогичными рекомендациями выступило ЦРУ.

Национальный архив США опубликовал документы об убийстве Джона Кеннеди

Опубликованные администрацией Трампа архивы содержат письмо бывшего директора ЦРУ, в котором он благодарит австралийскую спецслужбу за «письмо от 15 октября с рекомендацией не рассекречивать документ комиссии Уоррена CD-971». В письме подчеркивается, что аргументы ASIO дают все основания, чтобы не допустить «попадания документа в публичный доступ» в будущем.

Кеннеди был убит в Далласе, штат Техас, 22 ноября 1963 года. По официальным данным, бывший американский морпех Ли Харви Освальд открыл огонь по Кеннеди из окна школьного хранилища учебников, когда президентский кортеж проезжал мимо парка Дили-плаза в Далласе. Согласно выводам Комиссии Уоррена (по имени председателя комиссии, судьи Эрла Уоррена), Освальд «действовал в одиночку и без чьего-либо совета или помощи».