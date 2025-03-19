МИД Израиля жестко ответил на заявление Гутерриша по Газе

Министерство иностранных дел Израиля охарактеризовало как "моральное банкротство" заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором тот выразил возмущение в связи с возобновлением боевых действий в секторе Газа.

"Так выглядит моральное банкротство. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что он "взбешен" возобновлением боевых действий Израиля в секторе Газа. Ни слова о том, что ХАМАС отверг два предложения США по продлению прекращения огня и освобождению заложников - тех самых, которых сам генсек ООН требует освободить без каких-либо условий", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой внешнеполитического ведомства еврейского государства.

В своем заявлении "генсек ООН умудрился вообще не упомянуть ХАМАС, как будто его нет", продолжили в израильском МИД.

"Ни слова о том, как ХАМАС использовал поступающие в Газу грузы, чтобы восстановить свою машину войны и террора под прикрытием прекращения огня. Ни слова о позорной роли БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ - прим. ТАСС), ставшего прикрытием и местом трудоустройства террористов ХАМАС в Газе", - добавили во внешнеполитическом ведомстве Израиля.

18 марта Армия обороны Израиля сообщила о нанесении масштабных ударов в секторе Газа по объектам, принадлежащим ХАМАС. Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом палестинского радикального движения от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США. Как заявил ХАМАС, движение "до последнего момента соблюдало соглашение о прекращении огня".