В США сообщили о разочаровании Трампа беседой с Путиным

Президент США Дональд Трамп мог быть разочарован результатом телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет The New York Times.

Журналисты отмечают, что Трамп надеялся на другой итог переговоров после нескольких дней позитивных заявлений из Белого дома о том, что мир на Украине достижим.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера говорили об украинском урегулировании и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.

Разговор Путина и Трампа: главные заявления

Позднее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что 23 марта в саудовской Джидде пройдут новые переговоры, посвященные деталям договоренностей, достигнутых в ходе контактов между Путиным и Трампом.