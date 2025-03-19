Глава Евросовета назвал Россию угрозой всему континенту
Глава Евросовета Антониу Кошта призвал европейские страны не недооценивать угрозу, которая якобы исходит из России.
По его словам, она касается всех стран континента, передает немецкий телеканал N-tv.
«Конечно, соседние с Россией страны больше обеспокоены Россией, это очевидно. Но угроза, с которой мы сталкиваемся, затрагивает всех нас», — сказал Кошта.
По его словам, именно поэтому Европа продолжает поддерживать Украину. Защита республики служит интересам европейской безопасности, считает политик.
До этого премьер-министр Чехии Петр Фиала утверждал, что Россия якобы не намерена останавливаться на Украине даже в случае прекращения огня и захочет развязать новый конфликт через несколько лет. По его словам, Европе нужно отказаться от зеленой политики и готовиться к войне. Политик указал, что безопасность континента не является данностью, и Европа должна подготовиться к возможному конфликту даже ценой отказа от зеленой политики.