Пока вы спали: надежды США относительно Украины и слова Трампа о преимуществе РФ

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

США надеются, что Киев поддержит достигнутые Путиным и Трампом договоренности

Вашингтон рассчитывает, что Киев поддержит договоренности, которые были достигнуты во время состоявшейся во вторник телефонной беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь Вашингтону предстоит проработать некоторые детали, отметил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

Он добавил, что обсуждение начнется в воскресенье в Джидде, и в целом результаты переговоров действительно позитивные.

На Кубани из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтебазе

На Кубани, в Кавказском районе, произошел пожар на нефтебазе из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Инцидент произошел 19 марта, и, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает ТАСС.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что площадь возгорания составила 20 квадратных метров, а также был поврежден трубопровод между резервуарами.

Пожару был присвоен 4-й ранг сложности, и в результате инцидента работа нефтебазы была приостановлена. Эвакуированы 30 человек.

Трамп заявил о преимуществе России

Президент США Дональд Трамп заявил, что у России есть преимущество, поскольку ВС РФ окружили около 2,5 тыс. солдат ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

Он также назвал замечательным разговор с российским лидером Владимиром Путиным, который длился почти два часа.

В ходе беседы Путин согласился с предложением Трампа о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Над регионами России за ночь сбили 57 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 57 украинских беспилотников над регионами России, из них 35 - над Курской областью. Об этом сообщает ТАСС.

В Минобороны РФ уточнили, что дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 57 БПЛА: 35 - над Курской областью, 13 - над Орловской областью, семь - над акваторией Азовского моря, один - над Тульской областью и один - над Брянской областью.

ХАМАС призвал оказать давление на США для прекращения агрессии в Газе

Палестинское движение ХАМАС призвало дружественные страны оказать давление на власти США для прекращения израильской агрессии против жителей сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении говорится, что ХАМАС ценит позицию, занимаемую на арабском, исламском и международном уровнях, осуждающую возобновление жестокой агрессии со стороны Израиля.

Организация также призвала страны, поддерживающие палестинское дело, воздействовать на администрацию США, чтобы остановить агрессию и "геноцидную войну" против мирных жителей.