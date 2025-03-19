Франция и Великобритания могут попытаться сорвать сделку по Украине с помощью отправки миротворцев на территорию республики. Об этом предупредил американский военный аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала Jamarl Thomas.

Он допустил, что французский лидер Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер могут использовать военный контингент как провокацию в отношении России.

«План прост: отправить войска, пометить территорию, как собаки это делают», — сказал эксперт.

Он отметил, что французские и британские власти рассчитывают на вмешательство американского президента Дональда Трампа в том случае, если военнослужащие НАТО попадут под огонь. По его словам, это приведет к срыву мирного процесса.

Трамп заявил о необходимости заставить Украину поступить правильно

15 марта Макрон заявил о готовности Европы отправить военных на Украину. Он отметил, что если Киев попросит союзников направить миротворцев на территорию страны, то мнение России учитываться не будет.