В американском штате впервые с 2010 года казнили человека азотом

В американском штате Луизиана впервые с 2010 года казнили человека при помощи азота. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

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К казни за похищение, изнасилование и убийство женщины в 1996 году был приговорен Джесси Хоффман-младший. На его казнь азотом был наложен запрет, но апелляционный суд отменил это решение, разрешив привести приговор в исполнение.

«Во вторник штат так и поступил, проведя первую казнь с 2010 года. При этом использовался азотный газ», — указано в сообщении. В ходе подобной казни человеку пускают азот через дыхательную маску, что приводит к кислородному голоданию и смерти.

Ранее Хоффман-младший попросил изменить способ его умерщвления. В качестве альтернативы адвокаты предложили «более гуманный» расстрел.