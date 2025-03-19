В Британии заметили неожиданную деталь в переговорах Путина и Трампа

Британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канала Duran заявил, что только Соединенные Штаты Америки и Россия будут принимать решение о том, как завершится украинский конфликт.

По его словам, в настоящий момент в переговорах принимают участие только Америка и Россия, Европу, как и Украину не пригласили.

«Вашингтон и Москва закончат этот конфликт. Представители Украины будут против, будут говорить, что не примут эти условия. Помимо прочего, они будут жаловаться Европе, все это впереди. Но Трамп и Путин уже все решили», - отметил Меркурис.

Он уточнил, что вскоре могут начаться медийные компании, которые будут направлены против переговоров, на их срыв.