В Газе более 1 млн человек могут остаться без продуктов

Свыше миллиона человек в секторе Газа останутся без продуктовых наборов в марте, если поставки гуманитарных грузов в регион не возобновятся. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Более миллиона человек рискуют остаться без продуктовых наборов уже в марте, если поставки в Газу не будут разрешены. Запасы быстро истощаются и чтобы справиться с дефицитом, партнеры ООН резко сокращают продовольственную помощь семьям, приостанавливают раздачу муки и свежих продуктов, сокращают объемы горячих блюд на общественных кухнях", - указали в УКГВ, подчеркнув, что, если ситуация не изменится, то в течение одной-двух недель "по крайней мере 80 из 170 общественных кухонь будут вынуждены закрыться".

В середине января Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США договорились о введении режима прекращения огня, который вступил в силу 19 января. Первый этап реализации соглашения завершился 1 марта, 2 марта Израиль заблокировал поставки гуманитарной помощи в Газу и закрыл все контрольно-пропускные пункты, а 18 марта возобновил боевые действия в анклаве, связав это с отказом ХАМАС принять план спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа для продолжения переговоров о режиме прекращения огня.