Детали прекращения огня на Украине будут прорабатываться в Джидде

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что детали прекращения огня на Украине будут прорабатываться в воскресенье в Саудовской Аравии. Работа над этим вопросом начнется в Джидде, рассказал он телеканалу Fox News.

"Конечно, нам нужно проработать некоторые детали, но это начнется в воскресенье в Джидде, а после этого мы перейдем к полному прекращению огня, и сегодня у нас состоялся очень хороший разговор о том, что нужно для достижения этого", – сказал Уиткофф.

Он также отметил, что президент США Дональд Трамп во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным подчеркнул необходимость достижения прочного и долговечного мира между Россией и Украиной. Уиткофф добавил, что "два великих лидера объединились ради блага человечества", и назвал для себя честью присутствовать при этом разговоре.

Спецпосланник президента США подчеркнул, что Вашингтон ожидает, что Киев поддержит договоренности, достигнутые в ходе переговоров российского и американского лидеров.

Переговоры лидеров двух государств начались в 17:00 по московскому времени во вторник, 18 марта. Этот звонок стал второй беседой лидеров стран после вступления Трампа в должность. Белый дом отмечал, что он прошел хорошо.

В рамках диалога Путин поддержал идею своего американского коллеги о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал военным соответствующую команду.