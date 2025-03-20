Канада ведет переговоры с ЕС о снижении зависимости от США в обороне

Канада ведет переговоры с Евросоюзом о снижении зависимости от США в оборонной сфере, включая закупки большего числа истребителей в Европе. Об этом сообщает со ссылкой на высокопоставленного представителя канадского правительства сообщает агентство Associated Press.

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"Канада ведет переговоры с Евросоюзом о присоединении к усилиям ЕС по устранению зависимости от Соединенных Штатов в сфере безопасности с фокусом на закупку в Европе большего количества оборонного снаряжения, включая истребители", – говорится в публикации.

Новый премьер-министр Канады определил США как ненадежного союзника

По данным издания, новый премьер-министр Канады Марк Карни поручил министру обороны страны Биллу Блэру пересмотреть закупку американских истребителей F-35, чтобы изучить альтернативные варианты с учетом изменяющейся международной обстановки.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил сделать Канаду 51-м штатом США из-за проблемы с нелегальной миграцией на границе. Ушедший в отставку с поста канадского премьера Джастин Трюдо ответил, что его страна никогда не войдет в состав Соединенных Штатов.

Карни также поддержал Трюдо в том, что страна никогда не станет частью США, несмотря на угрозы американского лидера.