Трамп объяснил отсутствие американских солдат на Украине

Американские солдаты не участвуют в конфликте на Украине. Об этом США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Сейчас в этом не участвуют американские солдаты. Но они могли бы быть вовлечены, и все привело бы к Третьей мировой войне, что было бы совершенно абсурдно, но ведь в мире происходят странные вещи», — объяснил отсутствие американских военных на Украине глава США.

Ранее Трамп раскрыл необычную деталь разговора с российским лидером Владимиром Путиным — по его словам, президент РФ не просил у него прекратить поставки оружия Украине. Он также назвал разговор с президентом РФ «замечательным». По словам Трампа, диалог «о многих вещах» длился около двух часов.

Путин и Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался более двух часов. Руководители двух государств обменялись мнениями о прекращении украинского конфликта.