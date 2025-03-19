В Британии раскрыли детали соглашения о прекращении огня

Детали договоренностей о взаимном прекращении ударов по энергетике между Россией и Украиной остаются несогласованными. Об этом сообщило британское издание Sky News со ссылкой на неназванный украинский источник.

«Пока что мы в принципе согласились на взаимное прекращение огня по энергетическим объектам, но детали еще нужно прояснить», — рассказал собеседник издания.

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Он отметил, что Украина «в принципе согласна» на полное прекращение огня, а потому согласится и на взаимный отказ от ударов по энергетическим объектам. При этом в Киеве подчеркивают, что вопрос контроля за соблюдением договоренностей остается открытым.

19 марта президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом согласился прекратить удары Украины по российским энергетическим объектам. По информации источника, знакомого с содержанием разговора политиков, обе стороны договорились работать над расширением режима прекращения огня.