Политика, которую проводят британские власти в контексте украинского конфликта, может привести к полному уничтожению Украины.

© РИА Новости

Об этом заявил в эфире Channel 4 российский посол в Великобритании Андрей Келин.

Дипломат отметил, что Вашингтон, к примеру, решился изменить свою политику в указанной сфере. В это же время Лондон продолжает идти на конфронтацию с Москвой, отказываясь от диалога с представителями российского руководства.

«Чего они добиваются? Полного разрушения Украины? Это возможно», — подчеркнул Келин.

Ранее газета The Times написала, что намерения британского премьер-министра Кира Стармера отправить военных на Украину аморальны.