Украину «ломают через колено», вынуждая согласиться на условия России по завершению конфликта. Об этом заявила эксперт Агнешка Брыц в разговоре с польским изданием Tok FM.

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По ее словам, американский президент Дональд Трамп в переговорах по украинскому конфликту руководствуется исключительно собственными интересами, поэтому ему безразлично, сохранит ли Киев территории и суверенитет.

«Реальность такова, что украинская сторона в этом треугольнике — самая слабая сторона», — отметила Брыц.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев верит, что с Трампом сможет добиться справедливого и прочного мира. Он также отметил, что украинская сторона не препятствует достижению мира и ждет заявления президента России Владимира Путина.