Зеленский захотел отдать США находящуюся под контролем России ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский готов передать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) США, несмотря на тот факт, что объект находится на территории России.

© Lenta.ru

Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Трамп спросил, могут ли США инвестировать и модернизировать ее [находящуюся под контролем России ЗАЭС], и Зеленский сказал, что он не против этой идеи», — приводит издание слова источников.

Дополнительно уточняется, что Трамп не предоставил Зеленскому конкретных гарантий безопасности, однако указал, что взятие под контроль энергетических объектов Украины может их обеспечить.