Зеленский захотел отдать США находящуюся под контролем России ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский готов передать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) США, несмотря на тот факт, что объект находится на территории России.
Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
«Трамп спросил, могут ли США инвестировать и модернизировать ее [находящуюся под контролем России ЗАЭС], и Зеленский сказал, что он не против этой идеи», — приводит издание слова источников.
Дополнительно уточняется, что Трамп не предоставил Зеленскому конкретных гарантий безопасности, однако указал, что взятие под контроль энергетических объектов Украины может их обеспечить.