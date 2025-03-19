Белый дом: будущее отношений с Россией включает экономические сделки

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Будущее российско-американских отношений включает в себя крупные экономические соглашения.

Белый дом: будущее отношений с РФ включает экономические сделки
© РИА Новости

Об этом заявили представители Белого дома после переговоров главы российского государства Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

«Это включает в себя огромные экономические сделки и геополитическую стабильность», — приводит РИА Новости сообщение американских властей.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сказал, что после разговора Путина и Трампа мир стал более безопасным местом.

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