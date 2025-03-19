Белый дом: будущее отношений с РФ включает экономические сделки

Белый дом: будущее отношений с Россией включает экономические сделки
Будущее российско-американских отношений включает в себя крупные экономические соглашения.
Об этом заявили представители Белого дома после переговоров главы российского государства Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
«Это включает в себя огромные экономические сделки и геополитическую стабильность», — приводит РИА Новости сообщение американских властей.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сказал, что после разговора Путина и Трампа мир стал более безопасным местом.