В Европе отреагировали на переговоры Путина и Трампа

Переговоры президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа являются большим шагом к мирному урегулированию на Украине, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет РИА Новости.

Телефонная беседа между Путиным и Трампом прошла во вторник, 18 марта. Стороны обсудили кризис на Украине и дальнейшее взаимодействие Москвы и Вашингтона.

Министр заметил, что в то время, когда у американцев и русских нормальные отношения, мир становится безопасным местом.

Шольц оценил итоги переговоров Путина и Трампа

«Сегодня президенты США и России сделали еще один большой шаг в направлении мира, и мы надеемся, что Брюссель тоже не сможет помешать заключению мирного соглашения», — отметил Сийярто.

Глава ведомства также приветствовал инициативу о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и выразил надежду, что «обе стороны будут этого придерживаться».