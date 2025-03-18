Макрон призвал Европу «вооружаться» после разговора Путина и Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейцев «вооружаться, чтобы избежать войны» после телефонного разговора между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом пишет Le Figaro.

Во вторник, 18 марта, Путин и Трамп провели телефонные переговоры. Стороны обсудили урегулирование кризиса на Украине, конфликт на Ближнем Востоке и ряд других текущих тем международной повестки.

Трамп выступил с заявлением после разговора с Путиным

«Это выбор, который мы сделали и будем делать дальше. В этом отношении сдерживание — это возможность для нашей страны», — отметил Макрон.

Ранее президент Франции сообщил, что с 2035 года на авиабазе Люксей-сен-Совер, расположенной возле границы с ФРГ, будут размещены модернизированные истребители Rafale с ядерными боеголовками.