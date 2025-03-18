Зеленский рассказал, поддержит ли прекращение ударов по энергетике

Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Как передает агентство УНИАН, это заявление он сделал в ходе общения с журналистами.

Зеленский сказал, что пока еще не общался с президентом США Дональдом Трампом, но когда этот звонок состоится, то он подтвердит, что Киев всегда поддерживал позицию не бить каким-либо оружием по энергетике.

При этом Зеленский обвинил Россию в желании провести наступательные действия на Запорожском направлении, на Харьковском и Сумском направлениях. По его мнению, после этого Москва уже может выдвинуть Киеву ультиматум с позиции силы.

Кроме этого Зеленский подтвердил, что с Россией запланирован обмен военнопленными в среду по формуле 175 на 175.

Зеленский также объявил, что украинские военные остаются в Курской области и будут там находиться, пока эта операция нужна Украине. Он высказал уверенность, что западные партнеры не кинут Киев и продолжат оказывать военную помощь.

Трамп выступил с заявлением после разговора с Путиным

Напомним, что сегодня в ходе телефонных переговоров президент России Владимир Путин поддержал инициативу американского лидера Дональда Трампа о 30-дневном моратории на удары по энергетической инфраструктуре, если Украина сделает тоже самое. Об этом сообщала пресс-служба Кремля. Стороны также обсудили вопросы восстановления отношений двух государств. Белый дом после этого объявил, что США и Россия немедленно начнут переговоры по урегулированию на Украине на Ближнем Востоке.