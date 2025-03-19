Владимир Зеленский сменил риторику и заявил, что он испытывает жалость ко всем людям, погибающим в ходе украинского конфликта.

Видео с соответствующим высказыванием главы киевского режима было опубликовано на YouTube-канале издания «Новости.Live».

«Наши люди гибнут, а не какие-то обобщённые. Хотя всех жалко, если честно», — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский сказал, что Украина поддержит предложение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.