В Великобритании троих мужчин признали виновными в краже золотого унитаза

Троих мужчин в Великобритании признали виновными по делу о краже золотого унитаза стоимостью в 4,75 миллиона фунтов стерлингов (около 6,2 миллиона долларов) из дворца, где родился Уинстон Черчилль. Об этом сообщает пресс-служба Королевской прокурорской службы.

Отмечается, что унитаз из 18-каратного золота и весом около 98 килограммов был украден из Бленхеймского дворца в сентябре 2019 года. Он был частью инсталляции на художественной экспозиции, но им можно было воспользоваться. Преступники совершили кражу ночью, когда во дворце не было охраны. Так как унитаз был подключен к канализации, здание затопило. Его стоимость оценивается в 4,75 миллиона фунтов стерлингов (около 6,2 миллиона долларов).

«Трое мужчин, причастные к краже и продаже золотого унитаза из Бленхеймского дворца стоимостью в несколько миллионов фунтов, были признаны виновными», — говорится в тексте.

Обвинительный вердикт был вынесен в отношении двух мужчин. Одного из них признали виновным в краже со взломом, а второго — в переработке или передаче имущества, полученного незаконным путем. Еще один преступник сам сознался в суде в прошлом году. При этом всего по делу проходило четыре фигуранта, последнего признали невиновным.

Известно, что вернуть золотой унитаз не удалось, поскольку преступники разделили его на части или переплавили и продали вскоре после кражи.