Шольц оценил итоги переговоров Путина и Трампа

Канцлер ФРГ Олаф Шольц счел «хорошим началом» согласие России и Украины на взаимный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Об этом пишет Reuters.

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Стороны обсудили конфликты на Ближнем Востоке и Украине, спортивную тематику, вопросы экономики.

В ходе беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин положительно откликнулся на эту инициативу.

Путин дал команду военным после разговора с Трампом

«Следующим шагом должно стать полное прекращение огня на Украине, и как можно скорее», — отметил Шольц.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс сообщил, что Трамп перед разговором с Путиным был серьезно настроен на достижение мира на Украине.