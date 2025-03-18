Украинское издание "Страна" оценило итоги переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа фразой "пока прорыва в переговорах по миру нет, однако и однозначного тупика нет". Украинские журналисты считают, что таким образом оба лидера договорились продвигаться дальше к миру постепенно.

В публикации в Телеграм-канале издания отмечается, что по главному вопросу о полном перемирии на 30 дней договоренностей не достигнуто. Президент России выдвинул прежние условия - прекращение мобилизации на Украине, оказания Киеву иностранной военной помощи и предоставления разведданных. Белый дом объявил, что по этим вопросам, а также по безопасности в Черном море переговоры "начнутся немедленно" в одной из стран на Ближнем Востоке.

Однако Владимир Путин выразил готовность поддержать взаимное прекращение обстрелов энергетической инфраструктуры. Изначально это хотел предложить Киев, но потом согласился на предложение американской стороны о полном прекращении огня на 30 дней. Украинские журналисты предполагают, что Путин и Трамп решили вернуться к идее моратория на удары по инфраструктуре, чтобы показать, что тупика в переговорах нет и есть некий результат.

При этом "Страна" обращает внимание, что эту идею еще должна поддержать Украина. Пока реакция Владимира Зеленского неизвестна.

Зеленский сделал заявление после разговора Трампа и Путина

Также обращается внимание, что релизы и Кремля и Белого дома о прошедших переговорах выдержаны в очень благожелательном тоне с демонстрацией готовности восстанавливать отношения. А договоренности провести хоккейный матч между Россией и США станут фактически прорывом спортивной блокады РФ.

Издание подчеркивает, что ближайшие недели покажут, приведет ли такой настрой к ускорению договоренностей об урегулировании на Украине.