Президент Казахстана оценил разговор Трампа и Путина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствует итоги телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые показали стремление к достижению мира на Украине, что необходимо для обеспечения безопасности в Евразии. Об этом заявил советник - пресс-секретарь казахстанского президента Руслан Желдибай.

"Президент Касым-Жомарт Токаев приветствует итоги телефонных переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа по Украине. Глава нашего государства считает, что лидеры двух стран показали стремление к достижению долгосрочного мира на основе конкретных договоренностей, что крайне необходимо для обеспечения евразийской безопасности", - написал Желдибай в Telegram-канале.

Пресс-секретарь напомнил, что Токаев ранее "призывал все вовлеченные державы к началу переговорного процесса по Украине с целью выработки формулы мира и на саммите БРИКС поддержал мирный план Китая и Бразилии".

В январе этого года Токаев в интервью газете "Родной язык" отмечал, что ситуация является уникальной, так как Россия в военном плане непобедима, а Украина надеется с помощью западных союзников хотя бы не проиграть в конфликте. Он отмечал, что в телефонном разговоре с Трампом, который состоялся после американских выборов, обсуждал тему урегулирования на Украине и указывал, что решение этой исключительно сложной проблемы зависит от воли и желания глав конфликтующих стран, а также президента США как лидера мировой державы. При этом Токаев подчеркивал, что Астана не напрашивается в посредники, но всегда готова прийти на помощь в решении международных проблем.

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Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером 18 марта. В ходе него Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным. Также российский лидер обозначил ряд существенных моментов по 30-дневному перемирию, связанных с недоговороспособностью Киева, и проинформировал Трампа о готовящемся обмене с Украиной пленными. Кроме того, Москва и Вашингтон по итогам переговоров договорились создать экспертные группы по украинскому урегулированию. Стороны также высказались за нормализацию двусторонних отношений в свете ответственности за стабильность в мире.