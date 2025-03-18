После разговора с Путиным Трамп захотел созвониться с Зеленским

Президент США Дональд Трамп планирует провести телефонный разговор с Владимиром Зеленским после беседы с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишут украинские СМИ.

Напомним, Зеленский в своем телеграм-канале написал, что прибыл вместе с женой в Финляндию. По его словам, он намерен встретиться с президентом этой страны Александром Стуббом, спикером парламента Юсси Халла-ахо, премьер-министром Петтери Орпо и другими политиками, а также представителями оборонных компаний.

Напомним, вечером 18 марта состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Беседа длилась без малого 2,5 часа.

Зеленский сделал заявление после разговора Трампа и Путина

Одной из ключевых тем стало урегулирование конфликта на Украине. Глава РФ подтвердил свою принципиальную приверженность мирному разрешению ситуации, а также поддержал идею президента США о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

Кроме того, Путин сообщил, что 19 марта состоится обмен пленными – 175 на 175, а также в качестве жеста доброй воли Москва передаст Киеву 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях.