В Белом доме назвали первые шаги к миру после разговора Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились, что первыми шагами к миру на Украине станет прекращение ударов по инфраструктуре и энергетике. Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в своем аккаунте в Х.

«Путин и Трамп согласились, что первыми шагами к миру являются прекращения ударов по инфраструктуре и энергетике, а также необходимость начать технические переговоры по реализации прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и установления постоянного и прочного мира. И эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке», — сообщается в заявлении.

Путин дал команду военным после разговора с Трампом

В Белом доме подчеркнули, что главы государств достигли понимания в том, что украинский кризис должен завершиться «установлением прочного мира».