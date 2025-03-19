США призвали Украину поддержать договоренности Трампа и Путина

США ждут от Украины поддержки договоренностей, достигнутых в ходе переговоров американского лидера Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина. Об этом заявил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News.

Он также сообщил, что проект договоренности по прекращению огня между Россией и Украиной охватывает удары по инфраструктуре в целом, а не только по энергетической.

Ранее Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не определился с ответом на данное предложение. При этом он отметил, что Киев «всегда поддерживал позицию не наносить удары каким-либо оружием по энергетике».