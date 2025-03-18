Фон дер Ляйен пообещала миру новый международный порядок

Во второй половине десятилетия сформируется новый международный порядок и Европе следует подготовиться к переменам. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

Она указала, что ЕС «должен видеть мир таким, какой он есть и действовать немедленно».

«Новый международный порядок будет сформирован во второй половине этого десятилетия. Поэтому Европа стоит перед фундаментальным выбором относительно своего будущего», — сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, он заключается в том, будет ли ЕС продолжать реагировать на каждый вызов или воспользуется возможностью и построит «более безопасную Европу, готовую и способную защитить себя».

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Ранее глава ЕК заявила, что к 2030 году страны Евросоюза должны достичь высокого уровня военной мобильности и нарастить инвестиции в производство систем ПВО, ПРО, боеприпасов, всех современных типов дронов и антидронных систем.