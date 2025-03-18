«Самые важные в мире»: в Европе оценили переговоры Путина и Трампа

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стали «самыми важными в мире», пишет австрийская газета Kronen Zeitung.

Журналисты отметили, что это вторая беседа между двумя президентами с тех пор, как Трамп вернулся в Овальный кабинет.

«Украинское правительство и его европейские союзники дрожат — они опасаются, что республиканцы хотят добиться мирного урегулирования, которое могло бы фактически позволить России выйти победителем из дорогостоящего конфликта», — заметили эксперты.

По словам Трампа, дискуссия «вращалась», в частности, вокруг территориальных претензий, электростанций и «раздела определенных благ».

NBC News: переговоры Трампа и Путина «прошли очень хорошо»

«Многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но многое еще предстоит сделать», — подчеркнул американский лидер.

Разговор «прошел хорошо», отметил, в свою очередь, Дэн Скавино, один из заместителей главы аппарата Белого дома.