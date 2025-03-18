NBC News: переговоры Трампа и Путина «прошли очень хорошо»

Беседа президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина завершилась. Переговоры прошли «очень хорошо». Об этом пишет NBC News со ссылкой на источники.

Беседа началась в 10:00 по времени восточного побережья США (17:00 мск), отметили журналисты.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры завершились.

Трамп выступит по итогам разговора с Путиным

Предыдущая беседа состоялась 12 февраля. До этого руководители России и США не общались три года. В развитие февральских договоренностей лидеров состоялись российско-американские переговоры высокого уровня в Саудовской Аравии.