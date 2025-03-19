Раскрыта реакция американских властей на разговор Путина и Трампа

Американские чиновники разочаровались итогами телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

«Соглашение, достигнутое в ходе телефонного разговора двух лидеров во вторник, стало разочарованием для американских чиновников», — пишет агентство.

По словам собеседников издания, единственным приемлемым результатом переговоров двух лидеров было бы прекращение огня на Украине «для установления постоянного мира».

Разговор Путина и Трампа: главные заявления

Ранее газета The New York Times написала, что Трамп мог быть разочарован результатом разговора с Путиным.