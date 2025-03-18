В Казахстане задержали близкого соратника Саакашвили

Власти Казахстана задержали бывшего главу правительства Аджарской автономной республики Грузии времен правления Михаила Саакашвили (2004-2013 гг.) Левана Варшаломидзе. Об этом сообщил журналистам член политсовета партии Саакашвили "Единое национальное движение" Леван Бежашвили.

"По нашей информации в Казахстане задержан Леван Варшаломидзе при пересечении границы в аэропорту", - сказал Бежашвили.

Причины задержания не называются.

Варшаломидзе был главой правительства Аджарии в 2004-2012 годах. В 2020 году он был избран членом парламента Грузии. В том же году участвовал в выборах на пост главы "Единого национального движения", однако проиграл Нике Мелии.